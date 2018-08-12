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Путин рассказал, как вырос объем торговли России с прикаспийскими странами
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    Путин рассказал, как вырос объем торговли России с прикаспийскими странами

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    Путин рассказал, как вырос объем торговли России с прикаспийскими странами

    Актау, 12 августа. Объем торговли Российской Федерации с прикаспийскими странами за пять месяцев текущего года вырос на 10 процентов. Об этом в воскресенье заявил российский лидер Владимир Путин на заседании глав государств-участников саммита «Каспийской пятерки».

    Российский лидер обратил внимание на то, что доля российской торговли с прикаспийскими государствами регулярно растет.

    «В 2017 году внешнеторговый оборот увеличился более чем на 20 процентов и составил 22 млрд долларов, а в январе-мае этого года он вырос еще более чем на 10 процентов», — подчеркнул Путин.

    Ранее президент РФ предложил «каспийской пятерке» сотрудничество в туристической области.

    В казахстанском городе Актау проходит саммит «Каспийской пятерки».

    Автор: Дана Балан
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