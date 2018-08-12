Путин рассказал, как вырос объем торговли России с прикаспийскими странами

Актау, 12 августа. Объем торговли Российской Федерации с прикаспийскими странами за пять месяцев текущего года вырос на 10 процентов. Об этом в воскресенье заявил российский лидер Владимир Путин на заседании глав государств-участников саммита «Каспийской пятерки».

Российский лидер обратил внимание на то, что доля российской торговли с прикаспийскими государствами регулярно растет.

«В 2017 году внешнеторговый оборот увеличился более чем на 20 процентов и составил 22 млрд долларов, а в январе-мае этого года он вырос еще более чем на 10 процентов», — подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ предложил «каспийской пятерке» сотрудничество в туристической области.

В казахстанском городе Актау проходит саммит «Каспийской пятерки».