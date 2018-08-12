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Захарова: Крым стал лишь поводом для ввода санкций США против России
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    Захарова: Крым стал лишь поводом для ввода санкций США против России

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    Захарова: Крым стал лишь поводом для ввода санкций США против России

    Белград, 12 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, введенные Вашингтоном санкции против Москвы под предлогом ситуации с Крымом не связаны с крымским вопросом. По ее словам, они просто отражают внешнюю политику США.

    Захарова подчеркнула, что будут прорабатываться ответные санкции, на что вынуждена пойти российская сторона, которая всегда говорила о незаконности односторонних санкций.

    «Эта идея или этот тезис, который озвучивали очень многие на Западе относительно того, что санкции в отношении России принимаются из-за Крыма, сейчас мы видим что это абсолютная неправда», — сказала она.

    Дипломат указала на то, что Вашингтон вводит санкции и против других государств — Ирана, Китая Турции. Кроме того, США ведут торговые войны и с Европейским союзом.

    По словам Захаровой, Крым стал лишь поводом для ввода санкций.

    «Нужен был повод – повод нашелся», — заключила дипломат.

    Напомним, накануне сообщалось, что правительство РФ уже готовит ответные меры против США, которые предполагают прекращение сотрудничества в ряде областей, а также отказ от расчетов в долларах

    Автор: Тимур Румянцев
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