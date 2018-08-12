Конвенция по Каспию гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав — Путин

Актау, 12 августа. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море нерегиональных держав, заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что документ регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов рыболовства и судоходства, а также фиксирует принципы военно-политического взаимодействия прикаспийских стран.

Встреча лидеров России, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и Ирана проходит в Актау, по итогам саммита главы государств подпишут конвенцию, работа над которой велась более 20 лет. По словам Путина, саммит имеет «поистине эпохальное значение».

«[Конвенция] закрепляет исключительное право и ответственность наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает четкие правила его коллективного использования», — заявил Путин.

Напомним, встреча лидеров прикаспийских стран проходит в Актау в воскресенье, 12 августа. Ожидается, что продолжительность саммита составит полтора часа, после чего пройдет церемония подписания исторического для региона документа и фотографирования.