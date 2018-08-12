«Рассекречивание» чатов Telegram: «бодаясь» с Роскомнадзором, Дуров пропускает удары с другой стороны

Все заверения Павла Дурова о якобы полной «безопасности» и «секретности» его детища — мессенджера Telegram, а особенно его секретных чатов, ключи от шифрования которых он отказывается передать ФСБ, как того требует закон, — полностью несостоятельны. Это выяснили специалисты в области высоких технологий, сообщает портал Habr, авторы которого наглядно, на примерах, показали, как уязвимости в Telegram позволяют скомпрометировать секретные чаты, о «защите» которых от ФСБ так печется Дуров.

«В секретных чатах Telegram (так называемый протокол end to end encryption, или «сквозное шифрование») на Android взлом становится возможным с вероятностью 100%», — пишет автор материала, посвященного безопасности, а точнее — небезопасности мессенджера.

Все требования Роскомнадзора к владельцам Telegram по защите персональных данных пользователей, а также касающиеся необходимости выполнения требований российского законодательства по борьбе с терроризмом, абсолютно законны и никак не чрезмерны, считает политолог, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин. А вот сами владельцы Telegram явно поставили политический пиар на своей якобы «независимости» и коммерческие интересы выше безопасности пользователей, отмечает эксперт.

«Требования российского законодательства никак не ущемляют пользователей, наоборот — то, что Роскомнадзор требует от Telegram, — это элементарные вещи, которые необходимы для защиты россиян в цифровом поле», — отметил Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам эксперта, он, как преподаватель, часто сталкивается с тем, что его студенты не соблюдают в Интернете элементарные правила предосторожности, ставя под удар свои персональные данные и рискуя невольно нарушить закон, касающийся проявлений экстремизма.

«С Запада на нас накатывает информационный вал, и очень многое в этом потоке весьма небезопасно, — отметил политолог. — Именно поэтому так важно выполнять все требования безопасности в Интернете, предусмотренные российским законодательством, и, поверьте, эти требования отнюдь не избыточны».

Требования Роскомнадзора — этот тот необходимый минимум, который призван защитить российское интернет-пространство, в том числе от недружественных посягательств, отметил Андрей Кошкин.

В этом плане упорство Дурова как владельца Telegram в отказе выполнять требования российского законодательства может сыграть с ним злую шутку, отмечают эксперты в области Интернета. Из упрямства и ради политических и коммерческих выгод Дуров может упустить реальную опасность: секторные чаты Telegram будут рассекречены и отнюдь не теми, от кого владельцы мессенджера так упорно обороняются, отказываясь идти на любые компромиссы.

«Бодаясь» с Роскомнадзором, владелец Telegram Павел Дуров пропускает удары с другой стороны — касающейся элементарной безопасности переписки в мессенджере, и это может стать смертельным ударом по репутации ресурса, отмечают специалисты.