Каспийский экономический форум укрепит сотрудничество «пятерки» — Путин

Актау, 12 августа. Глава государства Владимир Путин в ходе саммита прикаспийских стран в Казахстане заявил, что будет создан Каспийский экономический форум.

В Актау проходит встреча на высшем уровне, в которой принимают участие лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан документ о статусе Каспийского мора. Работа над конвенцией велась более 20 лет.

«Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран», — сказал Путин.

В экспертном сообществе полагают, что договор по Каспию защитит регион от США. Американские власти вынашивали планы о размещении военного контингента на Каспии.