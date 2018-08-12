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Каспийский экономический форум укрепит сотрудничество «пятерки» — Путин
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    Каспийский экономический форум укрепит сотрудничество «пятерки» — Путин

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    Каспийский экономический форум укрепит сотрудничество «пятерки» — Путин

    Актау, 12 августа. Глава государства Владимир Путин в ходе саммита прикаспийских стран в Казахстане заявил, что будет создан Каспийский экономический форум. 

    В Актау проходит встреча на высшем уровне, в которой принимают участие лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан документ о статусе Каспийского мора. Работа над конвенцией велась более 20 лет.

    «Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран», — сказал Путин. 

    В экспертном сообществе полагают, что договор по Каспию защитит регион от США. Американские власти вынашивали планы о размещении военного контингента на Каспии. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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