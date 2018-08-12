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Путин предложил «каспийской пятерке» сотрудничество в сфере туризма
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    Путин предложил «каспийской пятерке» сотрудничество в сфере туризма

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    Путин предложил «каспийской пятерке» сотрудничество в сфере туризма

    Актау, 12 августа. Президент России Владимир Путин считает перспективным развитие туризма на Каспии, российский лидер призвал подготовить программу возможных совместных проектов. Об этом он заявил в воскресенье в ходе саммита «Каспийской пятерки».

    Путин подчеркнул, что туризм является перспективной сферой взаимодействия.

    «Профильные ведомства пяти стран могли бы подготовить программу совместных проектов в области туризма», — указал российский лидер.

    Ранее сообщалось, что глава РФ прибыл в Казахстан для участия в саммите «Каспийской пятерки». По итогам мероприятия лидеры пяти стран сделают заявления для прессы. Также, как ожидается, будет подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась 22 года.

    Автор: Дана Балан
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