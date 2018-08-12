Путин: Урегулирование правового статуса Каспия выведет партнерство на новый уровень

Актау, 12 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что условия для развития тесной кооперации создает урегулирование правового статуса Каспийского моря.

«Урегулирование правого статуса Каспия создает условия для вывода сотрудничества между странами на качественно новый партнерский уровень, для развития тесной кооперации по самым разным направлениям», — отметил глава российского государства на заседании глав государств-участников V Каспийского саммита.

Основным итогом саммита, как ожидается, станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой продолжалась более 20 лет. В ходе встречи глава Казахстана призвал «каспийскую пятерку» заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспии.