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Сирия: фестиваль древности прошел на юге провинции Хомс — видео ФАН
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    Сирия: фестиваль древности прошел на юге провинции Хомс — видео ФАН

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    Сирия: фестиваль древности прошел на юге провинции Хомс — видео ФАН

    Дамаск, 13 августа. Фестиваль древности прошел в старейшем городе Садад, история которого насчитывает более пяти тысяч лет, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    Сирия: фестиваль древности прошел на юге провинции Хомс — видео ФАН

    Сирия: фестиваль древности прошел на юге провинции Хомс — видео ФАН

    Этот город находится в восточной части провинции Хомс — прямо в Сирийской пустыне. В ходе военного конфликта Садад серьезно пострадал от рук боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ). К счастью, подразделения Сирийской арабской армии (САА) при содействии союзных сил освободили город от незаконных вооруженных формирований.

    Садад широко известен во всей Сирии своими старинными христианскими церквями.

    В распоряжении ФАН появилось видео с мероприятия:

    Стоит отметить, что после освобождения города в Садад начали возвращаться христиане, которые были вынуждены уехать в Европу после атаки боевиков.

    За время кризиса в Сирии христианский город Садад с населением в 12 тысяч человек покинули 900 жителей. Этот город имеет не только религиозное, но и стратегическое значение. Садад находится всего в 14 км от главной автомобильной магистрали Сирии Дамаск-Хомс.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о проведении 30-й международной книжной ярмарка в Дамаске. Мероприятие стартовало в Национальной библиотеке сирийской столицы. В рамках выставки открылся «русская секция», на которой были представлены ранее не переведенные на арабский язык произведения известных российских писателей.

    Все книги, которые привезли на ярмарку, продавались по специальной скидке — от 25 до 40%.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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