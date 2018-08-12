Михайлов о возможном исключении хоккея из программы Олимпиады: США хотят сорвать большой куш

Москва, 12 августа. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов назвал нереальным исключение мужского хоккейного турнира из программы зимней Олимпиады 2022 года.

«Я думаю, это нереально, Олимпийские игры тогда как зрелищное мероприятие потеряют очень многое», — цитирует ТАСС Михайлова.

По мнению спортсмена, США хотят «сорвать большой куш», чтобы игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) участвовали в турнире. Михайлов подчеркнул, что он выступает за то, чтобы все сильнейшие хоккеисты мира играли за свои сборные на Олимпийских играх, но если НХЛ не хочет участвовать в хоккейном первенстве, то это «их проблемы».

Напомним, в апреле прошлого года в НХЛ заявили, что не будут приостанавливать регулярный чемпионат во время проведения хоккейного турнира на Олимпийских игр 2018 года. Позже комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что игроки лиги не будут участвовать на Олимпиаде в Пхенчхане.

Ранее глава Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель рассказал о возможных нововведениях в мужском хоккейном турнире на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Международный олимпийский комитет рассматривает четыре варианта проведения хоккейного первенства. Среди них присутствует вариант исключить хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх.