В Совфеде напомнили Вайкуле, где она «стала человеком»
Москва, 12 августа. Первый член Совета Федерации от законодательной власти Крыма Сергей Цеков напомнил Лайме Вайкуле, что певицей она стала благодаря СССР.
Ранее Вайкуле заявила перед концертом в Одессе, что не будет выступать в Крыму, какой бы гонорар ей ни предложили. Кроме того, певица призналась, что рада распаду СССР.
Цеков напомнил, что Вайкуле «стала человеком, певицей» именно благодаря Советскому Союзу. По его мнению, слова исполнительницы о том, что она не испытывает к СССР теплых чувств и рада его распаду, — это предательство своего прошлого.
«На мой взгляд, она не имеет права говорить такие слова, потому что становится банальным предателем», — заявил сенатор в беседе с iReactor.
Цеков также прокомментировал заявление Вайкуле о Крыме. По его мнению, многие артисты считают, что могут выступать в качестве судей в таких вопросах, как самоопределение народа, однако они недостаточно компетентны в этом вопросе.
«Артисты поверхностно обо всем этом знают, либо не знакомы с ситуацией вообще. Но некоторые считают, что могут делать заявления и будут для кого-то при этом определенным авторитетом», — заявил он.
Сенатор также добавил, что Крым вряд ли что-то потеряет, если Вайкуле не приедет с концертами на полуостров.