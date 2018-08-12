Там русских обижают: после слов Вайкуле о Крыме Садальский перевел стрелки на Украину

Москва, 12 августа. Российский актер театра и кино Станислав Садальский отреагировал на заявления латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Артист напомнил, что в Латвии ужасно относятся к русским.

«Только что вернулся из Латвии, там тоже отвратительное отношение к русским», — отметил он на своей странице в Instagram, намекая на происхождение эстрадной певицы.

В записи Садальский также сделал комплимент артистке и признался ей в любви. При этом актер, видимо не желая ругаться с латвийской звездой, «перевел стрелки» на Украину, подчеркнув, что не намерен ездить на Украину, пока там обижают русских, а у власти стоит текущий глава Петр Порошенко.

Напомним, ранее советская и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы незаконно.

Директор певицы Алексей Яковлев попытался исправить ситуацию, отметив, что «каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности». Он выразил уверенность в том, что слова артистки «перекрутили».

Крым стал частью Российской Федерации после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение полуострова с Россией.