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Назарбаев предложил «каспийской пятерке» заключить соглашение о доверии по военной деятельности
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    Назарбаев предложил «каспийской пятерке» заключить соглашение о доверии по военной деятельности

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    Назарбаев предложил «каспийской пятерке» заключить соглашение о доверии по военной деятельности

    Астана, 12 августа. Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев призвал участников V Каспийского саммита заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспии. Он сделал соответствующее заявление на открытии встречи.

    Назарбаев обратил внимание на то, что в воскресенье лидеры стран «каспийской пятерки» (России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана) подпишут шесть важных международных договоров, этот факт заслуживает отдельного внимания. 

    «Предлагаем заключить пятистороннее соглашение о мерах доверия в сфере военной деятельности по Каспию», — сказал казахстанский лидер.

    Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье прибыл в Казахстан для участия в саммите. Основным итогом саммита, как ожидается, станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой продолжалась более 20 лет.

    Автор: Тимур Румянцев
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