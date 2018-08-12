Назарбаев предложил «каспийской пятерке» заключить соглашение о доверии по военной деятельности

Астана, 12 августа. Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев призвал участников V Каспийского саммита заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспии. Он сделал соответствующее заявление на открытии встречи.

Назарбаев обратил внимание на то, что в воскресенье лидеры стран «каспийской пятерки» (России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана) подпишут шесть важных международных договоров, этот факт заслуживает отдельного внимания.

«Предлагаем заключить пятистороннее соглашение о мерах доверия в сфере военной деятельности по Каспию», — сказал казахстанский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье прибыл в Казахстан для участия в саммите. Основным итогом саммита, как ожидается, станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой продолжалась более 20 лет.