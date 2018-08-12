Марков прокомментировал ключевые договоренности «каспийской пятерки»

Москва, 12 августа. Страны «каспийской пятерки» подпишут в Актау договор о пользовании Каспийским море, который готовился в течение 20 лет. По словам политолога Сергея Маркова, Россия пытается защитить Каспий от США.

Договор о статусе Каспия поможет создать прочный фундамент для экономических проектов в регионе. Поскольку Каспий — это ни море и ни озеро, здесь сложно применять обычное морское право. По словам директора «Института политических исследований» Сергея Маркова, дно Каспия разделят на национальные блоки, каждое государство сможет добывать ресурсы в своей зоне.

В основу договора легли проекты России, Азербайджана и Казахстана — дно Каспия разделят пропорционально береговой линии, с этим согласны и власти Ирана. Марков считает, что позиция Тегерана связана с желанием получить поддержку других стран на фоне ухудшения отношений с США.

«Кажется будет и запрет иметь военные контингенты некапийских стран на Каспии. Этого всегда добивалась Россия, видя что американцы рвутся на Каспий», — отметил эксперт на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что урегулирование вопроса по Каспию укрепит сотрудничество «пятерки». Россия, Туркменистан, Казахстан, Иран, Азербайджан ощущают давление США, поэтому идут навстречу друг другу. «Каспийская пятерка» во главе с Россией старается защитить море от США, резюмировал он.