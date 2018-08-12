В Крыму спасли сорвавшегося в реку украинца

Симферополь, 12 августа. Крымские спасатели помогли украинцу, который сорвался с высоты в реку в поселке Партенит, сообщила пресс-служба МЧС региона.

Получив сообщение о случившемся, четыре крымских спасателя незамедлительно выехали на место происшествия. Прибыв на место, они закрепили 31-летнего украинца на носилках и отнесли его к машине скорой помощи.

Глава крымского МЧС Сергей Шахов отметил, что с января 2018 года спасатели отряда «Крым-СПАС» выезжали более 1,5 тысячи раз для оказания помощи пострадавшим. По его словам, наибольшее количество происшествий выпадает на летний период. Он добавил, что люди, находясь на отдыхе, не всегда соблюдают осторожность.