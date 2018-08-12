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В Крыму спасли сорвавшегося в реку украинца
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    В Крыму спасли сорвавшегося в реку украинца

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    В Крыму спасли сорвавшегося в реку украинца

    Симферополь, 12 августа. Крымские спасатели помогли украинцу, который сорвался с высоты в реку в поселке Партенит, сообщила пресс-служба МЧС региона.

    Получив сообщение о случившемся, четыре крымских спасателя незамедлительно выехали на место происшествия. Прибыв на место, они закрепили 31-летнего украинца на носилках и отнесли его к машине скорой помощи.

    Глава крымского МЧС Сергей Шахов отметил, что с января 2018 года спасатели отряда «Крым-СПАС» выезжали более 1,5 тысячи раз для оказания помощи пострадавшим. По его словам, наибольшее количество происшествий выпадает на летний период. Он добавил, что люди, находясь на отдыхе, не всегда соблюдают осторожность.

    Автор: Дарья Смолина
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