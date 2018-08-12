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Общество
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковушек в Кузбассе
Общество
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковушек в Кузбассе
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    Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковушек в Кузбассе

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    Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковушек в Кузбассе

    Кемерово, 12 августа. ДТП произошло накануне, 11 августа, на 5 километре трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

    По предварительной информации, автобус «НЕФАЗ» двигался в сторону Кемерово и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, который двигался по встречной полосе на буксировочном тросе. Автомобиль был сцеплен с Toyota Vitz, один автомобиль занесло, он потянул за собой и вторую иномарку. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

    В результате аварии пострадали водитель и три пассажира Ford Fusion, в том числе и двое детей. Они получили тяжелые травмы и госпитализированы в больницу.

    Пассажиры автобуса и водитель не пострадали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины аварии.

    Автор: Софья Куликова
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