Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковушек в Кузбассе

Кемерово, 12 августа. ДТП произошло накануне, 11 августа, на 5 километре трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

По предварительной информации, автобус «НЕФАЗ» двигался в сторону Кемерово и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, который двигался по встречной полосе на буксировочном тросе. Автомобиль был сцеплен с Toyota Vitz, один автомобиль занесло, он потянул за собой и вторую иномарку. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

В результате аварии пострадали водитель и три пассажира Ford Fusion, в том числе и двое детей. Они получили тяжелые травмы и госпитализированы в больницу.

Пассажиры автобуса и водитель не пострадали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины аварии.