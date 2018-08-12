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Эксперты составили топ-5 самых ненадежных смартфонов
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    Эксперты составили топ-5 самых ненадежных смартфонов

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    Эксперты составили топ-5 самых ненадежных смартфонов

    Нью-Йорк, 12 августа. Эксперты компании Blanco, которая специализируется на сохранении безопасности информации, составили топ-5 самых ненадежных смартфонов. Отмечается, что в рейтинг были включены девайсы на платформах Android и iOS.

    По данным специалистов, среди «яблочных» смартфонов самыми ненадежными оказались iPhone 6 и iPhone 6S, невзирая на их востребованность и лидерство по продажам на мировом рынке.

    Эксперты составили топ-5 самых ненадежных смартфонов

    Среди телефонов, построенных на базе Android, в антирейтинг попали девайсы Samsung. Как отметили эксперты, сбои и неполадки в гаджетах южнокорейского производителя возникают в 27,5% случаев.

    Далее по списку идут китайские телефоны Xiaomi с показателем ненадежности 14% и американские смартфоны Motorola — 9,5% неисправностей.

    Эксперты составили топ-5 самых ненадежных смартфонов

    Кроме того, в пятерку были включены девайсы фирм Huawei и InFocus.

    Ранее эксперты назвали топ-5 худших смартфонов нынешнего года. В антирейтинг попал Samsung Galaxy A8.

    Автор: Дана Балан
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