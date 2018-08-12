Сирия: корреспондент ФАН побывал на «русской улице» в Латакии

Дамаск, 12 августа. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в небольшом продуктовом магазинчике у российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Так сложилось, что на территориях, прилегающих к нашему стратегическому объекту в провинции Латакия, ведется постоянная торговля. В народе улицу Хмеймим называют «русской» из-за огромного количества магазинчиков с русскими названиями, рассчитанными на самых благодарных клиентов – российских военнослужащих.

Написанные на русском языке названия и вывески помогают приходящим клиентам, зачастую россиянам, лучше ориентироваться и быстрее совершить срочную покупку. Часть владельцев торговых точек и их продавцы даже специально выучили русский язык, чтобы общение было свободным и более доверительным.

«Виноград один килограмм — 1000 лир, персик – 1200, яблок — 1000», — любезно сообщил продавец корреспонденту ФАН стоимость некоторых товаров, которые можно приобрести.

На самой улице находится чуть больше 30 различных магазинов, в которых продается как самое необходимое — предметы гигиены, одежда, продукты питания, так и забавные мелочи — вроде сувенирной продукции, кальянов и местной, очень колоритной атрибутики.

Даже сейчас, когда вооруженный конфликт в Сирии близится к завершению, на «русской улице» открываются новые кафе и магазины. Их владельцы знают, что авиабаза простоит здесь еще на протяжении многих десятилетий.