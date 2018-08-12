Встреча лидеров прикаспийских стран началась в Актау

Актау, 12 августа. Встреча лидеров прикаспийских стран — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана — стартовала в Актау. По итогам саммита будет подписан исторический для региона документ.

По итогам встречи лидеры «каспийской пятерки» подпишут конвенцию о статусе Каспийского моря. Отметим, что работа над документом велась более 20 лет.

Встреча глав России, Ирана, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана проходит во Дворце дружбы Актау. Ожидается, что продолжительность встречи составит полтора часа, после чего пройдет церемония подписания конвенции и фотографирования.