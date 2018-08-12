Пожар охватил склад с химикатами в Антверпене, объявлена эвакуация

Брюссель, 12 августа. Сильный пожар охватил портовый склад, заполненный сульфидом никеля, в бельгийском городе Антверпен. По информации телерадиокомпании RTL, в воскресенье утром порт был эвакуирован.

Согласно приведенным данным, в радиусе 1,8 километра от зоны возгорания были эвакуированы все предприятия и суда. В настоящее время над данным районом висит густое облако токсичного дыма, который очень опасен для человека.

В связи с этим городские власти призвали автомобилистов не пользоваться системой вентиляции, а население близлежащей жилой зоны — не открывать окна домов.

В настоящее силы нескольких десятков пожарных расчетов проводят тушение складского помещения площадью 6 тысяч квадратных метров.

Причины возгорания пока не известны, данные о пострадавших также не приводятся, передает АиФ.

Напомним, ранее уголовное дело возбудили по факту пожара в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.