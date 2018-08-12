«Команду еще не получила»: в Госдуме объяснили скандальное заявление Вайкуле о Крыме

Москва, 12 августа. В Крыму отреагировали на слова певицы Лаймы Вакуле, которая отказалась приезжать с концертами на российский полуостров. По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, в «черный список» ее заносить не будут.

Лайма Вайкуле во время поездки в Одессу заявила ранее, что ни за какие деньги бы не поехала выступать в Крым. Она добавила, что это запрещено европейцам. Российский парламентарий Руслан Бальбек заявил, что крымчане по Вайкуле плакать не будут.

«Песни Лаймы Вайкуле не слышны на каждом углу полуострова, поэтому ее заявления относительно Крыма, что называется, воспримут без слез», — прокомментировал депутат, его слова приводит РИА Новости.

Бальбек добавил, что много европейцев ездят в Крым — и с концертами, и просто для общения с местными жителями. Он считает, что у Крыма есть и друзья, и враги, есть и те, «кто ждет команды». И певица Лайма Вайкуле «команду еще не получила» ни со стороны Украины, ни со стороны России, резюмировал Бальбек.

Как сообщает Infox.ru, директор певицы Алексей Яковлев не смог замять скандал вокруг заявления Вайкуле. При этом он заявил, что СМИ «перекрутили» ее слова.