«Шокирующее» видео напомнило кузбасским водителям о важности соблюдения ПДД

Кемерово, 12 августа. В Кузбассе прошла профилактическая акция «Шок», в ходе которой водителям показали видеоролик с кадрами смертельных ДТП. Таким образом сотрудники госавтоинспекции хотят напомнить водителям о последствиях нарушения ПДД.

Сотрудники МВД показывали видеоролик водителем, проезжавшим по дороге возле поселка Лучшево Прокопьевском районе. На данном участке ежегодно происходят аварии. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

Как пояснили сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области, водители не видят последствия необдуманных действий и нарушают скоростной режим или другие правила ПДД. «Шокирующее» видео позволило многим водителям увидеть реальные последствия.