Меню
Общество
«Шокирующее» видео напомнило кузбасским водителям о важности соблюдения ПДД
Общество
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковушек в Кузбассе
Следующая новость
Загрузка...

    «Шокирующее» видео напомнило кузбасским водителям о важности соблюдения ПДД

    56

    «Шокирующее» видео напомнило кузбасским водителям о важности соблюдения ПДД

    Кемерово, 12 августа. В Кузбассе прошла профилактическая акция «Шок», в ходе которой водителям показали видеоролик с кадрами смертельных ДТП. Таким образом сотрудники госавтоинспекции хотят напомнить водителям о последствиях нарушения ПДД.

    Сотрудники МВД показывали видеоролик водителем, проезжавшим по дороге возле поселка Лучшево Прокопьевском районе. На данном участке ежегодно происходят аварии. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

    Как пояснили сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области, водители не видят последствия необдуманных действий и нарушают скоростной режим или другие правила ПДД. «Шокирующее» видео позволило многим водителям увидеть реальные последствия.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.