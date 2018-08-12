Заявление о «запретном» полуострове довело Вайкуле до «крымского досье»
Симферополь, 12 августа. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал певицу Лайму Вайкуле, которая ранее заявила, что не будет выступать на полуострове, не рассматривать крымскую ситуацию «через кошелек».
Ранее Вайкуле на пресс-конференции перед концертом в Одессе заявила, что не поедет с концертами в Крым, «какой бы гонорар не предлагали».
Иоффе считает, что можно не давать концерты на полуострове, но подход к вопросу Крыма на уровне продаж — нетерпимо.
«Недопустимо рассматривать крымскую ситуацию сквозь открытый или закрытый кошелек. Качество души творческого человека не измеряется в серебряниках», — заявил Иоффе в интервью РИА Новости.
Сделанное Вайкуле заявление о «запретном» полуострове довело ее до «крымского досье». По словам главы общественной палаты полуострова, певица по решению мониторинговой группы будет внесена в список в ближайшее время.
Напомним, ранее Общественная палата Крыма составила «крымское досье», куда будут включены те, кто не признает решение жителей полуострова воссоединиться с Россией, при этом делают это «открыто и воинственно».
В 2014 году прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Однако решение крымчан не признает Украина и по-прежнему считает полуостров «своей» территорией. В Москве не раз заявляли, что крымчане демократическим путем решили стать частью России. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».