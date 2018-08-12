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Более 450 человек пострадали при стычках на массовых протестах в Румынии
Общество
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    Более 450 человек пострадали при стычках на массовых протестах в Румынии

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    Более 450 человек пострадали при стычках на массовых протестах в Румынии

    Бухарест, 12 августа. Массовые акции протеста продолжаются в Румынии, в результате столкновений митингующих и полиции пострадали 455 человек. Об этом передает агентство Associated Press.

    Митингующие вышли на улицы с плакатами, на которых написано: «Вы — воры!», обвиняя руководство страны в коррупции и выражая недовольство низкими заработными платами. Митингующие призывали к отставке правительства и проведению новых выборов.

    По данным «Би-би-си», многие протестующие — это румыны, которые уехали из страны, но решили вернуться для участия в акциях протеста.

    Протестные мероприятия в пятницу закончились стычками с сотрудниками правоохранительных органов, сообщалось, что некоторые митингующие бросали бутылки, в ответ силовики применили слезоточивый газ и водометы.

    Румынский глава Клаус Йоханнис осудил действия полиции и назвал их крайне жесткими.

    Напомним, ранее МИД России предупредил россиян о маршах протеста в ряде стран, в том числе и в Румынии.

    Автор: Дана Балан
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