Ребенок выжил в страшной авиакатастрофе в Индонезии

Москва, 12 августа. Маленькому ребенку удалось выжить в крушении небольшого пассажирского самолета модели Pilatus PC-6 частной компании Dimonim Air в провинции Папуа в Индонезии. По информации агентства Assoсiated Press, остальные восемь человек погибли.

Согласно приведенным данным, на месте крушения в одном из лесных массивов в районе Оксибил был обнаружен 12-летний ребенок, который находился в сознании. Сейчас за его жизнь борются врачи. Остальные члены экипажа и шесть пассажиров были найдены мертвыми.

Как сообщает газета «Стрейтс таймс», одномоторный самолет выполнял перелет между двумя округами провинции Папуа. Он исчез с радаров примерно через 40 минут после вылета.

Напомним, накануне на Украине в Тернопольской области разбился легкомоторный самолет, в авиакатастрофе погиб пилот воздушного судна.