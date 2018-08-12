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Сирия новости 12 августа 12.30: взрыв на севере Идлиба, САА ведет обстрелы позиций боевиков в Хаме и Алеппо
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    Сирия новости 12 августа 12.30: взрыв на севере Идлиба, САА ведет обстрелы позиций боевиков в Хаме и Алеппо

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    САА в провинции Хама

    Сирия, 12 августа. В городе Сармада на севере Идлиба прогремел мощный взрыв, унесший жизни нескольких мирных жителей. САА ведет обстрелы позиций боевиков к югу от Алеппо и в районе Аль-Латаминского выступа. Ополченцы «Хашд аш-Шааби» заявили о закрытии штабов в Ираке и выводе сил из Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по опорным пунктам джихадистов к югу от Алеппо.

    Курды: ведут бои с ИГ1 в долине реки Хабур в Дейр-эз-Зоре, из-за чего население вынуждено укрываться от военных действий в пустынных районах провинции.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): оказалось под огнем войск САР в районе Аль-Латаминского выступа.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подверглось артиллерийским обстрелам правительственных сил в иракской провинции Салах-эд-Дин.

    «Хашд аш-Шааби»: заявила о закрытии своих штабов в Ираке и выводе отрядов ополченцев-шиитов из Мосула.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), правительственная Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по боевикам на юге провинции Алеппо. Под ударами оказались позиции исламистов в окрестностях населенных пунктов Заммар и Хувейир. Сведений о потерях джихадистов не сообщается. Данные территории относятся к области «Большого Идлиба» — главного оплота вооруженной оппозиции и террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» в САР. В последние недели базирующиеся здесь бандгруппы активизировали атаки и обстрелы, в том числе города Алеппо, провоцируя правительственные силы на ответные действия.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    В городе Сармада на севере провинции Идлиб прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли или получили ранения большое количество гражданских лиц, передает канал Halab Today. Сведения о точном количестве пострадавших пока выясняются. Кроме того, были почти полностью разрушены два здания. Информация о том, кем именно было установлено сработавшее взрывное устройство, устанавливается. Весь регион, за исключением его юго-восточной части, находится в оккупации многочисленных группировок так называемой вооруженной оппозиции. Одним из наиболее влиятельных формирований в провинции по-прежнему остается «Джебхат ан-Нусра».

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Мирные жители, бежавшие от военных действий, разворачивающихся между курдами и «спящими ячейками» «Исламского государства» в городах долины реки Хабур, разбили лагерь в пустынной местности между деревнями Машик и Такихи в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, сообщает DeirEzzor24. Командование Сирийских демократических сил (SDF)**** ранее уверяло, что данные территории находятся под контролем курдских бойцов и полностью зачищены от террористов ИГИЛ и следов их присутствия. Тем не менее, отмечают активисты, боевики вновь проявляют активность в уже «освобожденных» отрядами SDF районах Заевфратья. Между тем ряд городов на юго-востоке региона, например — Хаджин, Ас-Суса и другие, до сих пор целиком оккупированы силами ИГ.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Правительственные войска САР продолжают наносить удары по ключевым военным объектам «Тахрир аш-Шам» и союзных исламистских группировок на севере провинции Хама. Так, по данным Aleppo Today TV, подразделения САА по-прежнему ведут огонь по опорным пунктам террористов со стороны поселения Аз-Залакият в направлении оккупированной Аль-Латамины. Сведения о причиненном боевикам уровне пока устанавливаются. Бандформирования, базирующиеся на территории Аль-Латаминского выступа почти с самого начала вооруженного конфликта в Сирии, регулярно ведут огонь по прифронтовым мирным кварталам. Наибольший ущерб за годы войны был нанесен расположенным у линии разграничения христианским населенным пунктам, прежде всего — городу Мхарде

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Артиллерийские дивизионы иракской армии вели обстрелы укрытий подпольных групп «Исламского государства», выявленных вблизи населенного пункта Кнаус на севере провинции Салах-эд-Дин, передает в Twitter (@TomtheBasedCat) военный источник. Данные о возможном уроне, причиненном джихадистам, уточняются. Напомним, накануне одна из многих «спящих ячеек» ИГ, действующих в стране, совершила нападение на позиции правительственных сил в западной части республики — в провинции Аль-Анбар.

    Лидер проправительственного ополчения «Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») объявил о закрытии всех политических и экономических штабов формирования на территории Ирака. Кроме того, как сообщает информационный ресурс в Twitter (@AlSuraEnglish), ополченцы-шииты будут выведены из Мосула. Данные отряды были сформированы в рамках развертывания борьбы против ИГИЛ в 2014-м году под эгидой иракского МИДа, с тех пор они принимали участие почти во всех крупных антитеррористических операциях на территории республики.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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