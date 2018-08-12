Сирия, 12 августа. В городе Сармада на севере Идлиба прогремел мощный взрыв, унесший жизни нескольких мирных жителей. САА ведет обстрелы позиций боевиков к югу от Алеппо и в районе Аль-Латаминского выступа. Ополченцы «Хашд аш-Шааби» заявили о закрытии штабов в Ираке и выводе сил из Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по опорным пунктам джихадистов к югу от Алеппо.

Курды: ведут бои с ИГ1 в долине реки Хабур в Дейр-эз-Зоре, из-за чего население вынуждено укрываться от военных действий в пустынных районах провинции.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): оказалось под огнем войск САР в районе Аль-Латаминского выступа.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подверглось артиллерийским обстрелам правительственных сил в иракской провинции Салах-эд-Дин.

«Хашд аш-Шааби»: заявила о закрытии своих штабов в Ираке и выводе отрядов ополченцев-шиитов из Мосула.

Провинция Алеппо

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), правительственная Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по боевикам на юге провинции Алеппо. Под ударами оказались позиции исламистов в окрестностях населенных пунктов Заммар и Хувейир. Сведений о потерях джихадистов не сообщается. Данные территории относятся к области «Большого Идлиба» — главного оплота вооруженной оппозиции и террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» в САР. В последние недели базирующиеся здесь бандгруппы активизировали атаки и обстрелы, в том числе города Алеппо, провоцируя правительственные силы на ответные действия.

Провинция Идлиб

В городе Сармада на севере провинции Идлиб прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли или получили ранения большое количество гражданских лиц, передает канал Halab Today. Сведения о точном количестве пострадавших пока выясняются. Кроме того, были почти полностью разрушены два здания. Информация о том, кем именно было установлено сработавшее взрывное устройство, устанавливается. Весь регион, за исключением его юго-восточной части, находится в оккупации многочисленных группировок так называемой вооруженной оппозиции. Одним из наиболее влиятельных формирований в провинции по-прежнему остается «Джебхат ан-Нусра».

Провинция Дейр-эз-Зор

Мирные жители, бежавшие от военных действий, разворачивающихся между курдами и «спящими ячейками» «Исламского государства» в городах долины реки Хабур, разбили лагерь в пустынной местности между деревнями Машик и Такихи в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, сообщает DeirEzzor24. Командование Сирийских демократических сил (SDF)**** ранее уверяло, что данные территории находятся под контролем курдских бойцов и полностью зачищены от террористов ИГИЛ и следов их присутствия. Тем не менее, отмечают активисты, боевики вновь проявляют активность в уже «освобожденных» отрядами SDF районах Заевфратья. Между тем ряд городов на юго-востоке региона, например — Хаджин, Ас-Суса и другие, до сих пор целиком оккупированы силами ИГ.

Провинция Хама

Правительственные войска САР продолжают наносить удары по ключевым военным объектам «Тахрир аш-Шам» и союзных исламистских группировок на севере провинции Хама. Так, по данным Aleppo Today TV, подразделения САА по-прежнему ведут огонь по опорным пунктам террористов со стороны поселения Аз-Залакият в направлении оккупированной Аль-Латамины. Сведения о причиненном боевикам уровне пока устанавливаются. Бандформирования, базирующиеся на территории Аль-Латаминского выступа почти с самого начала вооруженного конфликта в Сирии, регулярно ведут огонь по прифронтовым мирным кварталам. Наибольший ущерб за годы войны был нанесен расположенным у линии разграничения христианским населенным пунктам, прежде всего — городу Мхарде.

Ирак

Артиллерийские дивизионы иракской армии вели обстрелы укрытий подпольных групп «Исламского государства», выявленных вблизи населенного пункта Кнаус на севере провинции Салах-эд-Дин, передает в Twitter (@TomtheBasedCat) военный источник. Данные о возможном уроне, причиненном джихадистам, уточняются. Напомним, накануне одна из многих «спящих ячеек» ИГ, действующих в стране, совершила нападение на позиции правительственных сил в западной части республики — в провинции Аль-Анбар.

Лидер проправительственного ополчения «Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») объявил о закрытии всех политических и экономических штабов формирования на территории Ирака. Кроме того, как сообщает информационный ресурс в Twitter (@AlSuraEnglish), ополченцы-шииты будут выведены из Мосула. Данные отряды были сформированы в рамках развертывания борьбы против ИГИЛ в 2014-м году под эгидой иракского МИДа, с тех пор они принимали участие почти во всех крупных антитеррористических операциях на территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)