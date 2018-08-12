«Плюнула в Россию»: в совете при Госдуме объяснили, как Вайкуле поддалась на украинскую провокацию по Крыму

Директор латвийской певицы Лаймы Вайкуле прокомментировал ее заявление, что она ни под каким видом не станет посещать Крым с концертами.

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности, — приводит слова директора певицы Алексея Яковлева радиостанция «Говорит Москва». — Думаю, все это перекручено и раздуто и это не совсем правильно».

Ранее перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле заявила, что не собирается выступать в Крыму, какой бы гонорар ей ни предлагали за концерт.

«Нет, — ответила Вайкуле на вопрос, готова ли она поехать на гастроли в Крым. — Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали».

Заявление Вайкуле вызвало скандал и множество критических откликов в России, в том числе в Республике Крым, который воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году.

С недоумением отреагировал на недружественное по отношению к России поведение некогда известной советской певицы Лаймы Вайкуле член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, блогер Вадим Манукян.

«С прискорбием отмечаю для себя, как один за одним артисты, обласканные славой во времена СССР, ныне, проживая за пределами России, говорят неприятные, а порой совершенно недопустимые вещи о нашей общей великой стране, — посетовал Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Особенно неприятно наблюдать, как эти артисты поддаются на провокации, будучи на гастролях на Украине».

По словам собеседника ФАН, певицу просто, как говорится, «развели», сознательно подставив под огонь критики.

«Целью корреспондента, который в Одессе задал вопрос Лайме о Крыме, безусловно, была именно провокация, — отметил блогер. — Увы, Вайкуле поддалась на эту провокацию и повела себя, мягко скажем, не мудро».

По словам члена экспертного совета при Госдуме, певица могла ответить в стиле «без комментариев», и никакого скандала бы не было.

«Но Вайкуле сказала, что не поедет в Крым ни за какие деньги, а значит, по сути плюнула в Россию, неотъемлемой территорией которой является Крым. Кикабидзе, Вайкуле, кто дальше?» — с горечью резюмировал Вадим Манукян.

Собеседник ФАН напомнил об антироссийских и антикрымских заявлениях других известных в свое время деятелей искусства, таких как актер и певец Вахтанг Кикабидзе и музыкант Андрей Макаревич.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство крымчан. Украина, а также западные партнеры Киева отказываются признавать Крым российской территорией. При этом киевские власти фактически проводят репрессии против деятелей искусства, посещающих Крымский полуостров.