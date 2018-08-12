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«Россиян никто не удерживает»: Киев прокомментировал задержание судна «Механик Погодин»
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    «Россиян никто не удерживает»: Киев прокомментировал задержание судна «Механик Погодин»

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    «Россиян никто не удерживает»: Киев прокомментировал задержание судна «Механик Погодин»

    Киев, 12 августа. У Службы безопасности Украины (СБУ) нет претензий к 12 россиянам, которые находятся на судне «Механик Погодин» в херсонском порту, однако вопрос об аресте корабля остается открытым, написала украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

    «Все они прошли пограничный контроль, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает», — написала Денисова.

    Украинский омбудсмен добавила, что россияне остаются на судне и никуда не выходят.

    Она рассказала, что утром в воскресенье она переговорила с капитаном судна «Механик Погодин» Михаилом Замятиным и оставила ему свои контакты на случай, если у экипажа корабля появятся какие-то замечания и жалобы.

    «На данный момент никаких жалоб/ замечаний/ пожеланий не высказывают», — отметила она.

    Денисова сообщила, что, по ее данным, имущество и корабль принадлежат компании ВЭБ «Лизинг», которая внесена в санкционный список в конце июля этого года. Суд по вопросу ареста судна запланирован на понедельник, добавила она.

    Напомним, ранее постпред Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что СБУ намерена арестовать российское судно «Механик Погодин», которое было в морской торговый порт Херсона 10 августа.

    Автор: Дарья Смолина
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