«Россиян никто не удерживает»: Киев прокомментировал задержание судна «Механик Погодин»

Киев, 12 августа. У Службы безопасности Украины (СБУ) нет претензий к 12 россиянам, которые находятся на судне «Механик Погодин» в херсонском порту, однако вопрос об аресте корабля остается открытым, написала украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

«Все они прошли пограничный контроль, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает», — написала Денисова.

Украинский омбудсмен добавила, что россияне остаются на судне и никуда не выходят.

Она рассказала, что утром в воскресенье она переговорила с капитаном судна «Механик Погодин» Михаилом Замятиным и оставила ему свои контакты на случай, если у экипажа корабля появятся какие-то замечания и жалобы.

«На данный момент никаких жалоб/ замечаний/ пожеланий не высказывают», — отметила она.

Денисова сообщила, что, по ее данным, имущество и корабль принадлежат компании ВЭБ «Лизинг», которая внесена в санкционный список в конце июля этого года. Суд по вопросу ареста судна запланирован на понедельник, добавила она.

Напомним, ранее постпред Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что СБУ намерена арестовать российское судно «Механик Погодин», которое было в морской торговый порт Херсона 10 августа.