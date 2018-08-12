Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите «Каспийской пятерки»
Астана, 12 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье прибыл в Казахстан для участия в пятом саммите «Каспийской пятерки».
Борт лидера РФ приземлился в воздушной гавани «Актау», расположенной в одноименном городе на Каспийском побережье. Актау также является центром разработки каспийских нефтегазовых месторождений государства.
Из аэропорта российский лидер направился в Дворец дружбы, где вместе со своим казахстанским коллегой, а также главами Туркмении, Азербайджана и Ирана будет участвовать в пятом Каспийском саммите.
Отмечается, что по результатам встречи пройдет церемония подписания совместных документов, после чего лидеры сделают заявления для журналистов, передает ТАСС.
Основным итогом саммита, как планируется, станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой продолжалась более 20 лет.