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Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите «Каспийской пятерки»
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    Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите «Каспийской пятерки»

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    Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите «Каспийской пятерки»

    Астана, 12 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье прибыл в Казахстан для участия в пятом саммите «Каспийской пятерки».

    Борт лидера РФ приземлился в воздушной гавани «Актау», расположенной в одноименном городе на Каспийском побережье​​​. Актау также является центром разработки каспийских нефтегазовых месторождений государства.

    Из аэропорта российский лидер направился в Дворец дружбы, где вместе со своим казахстанским коллегой, а также главами Туркмении, Азербайджана и Ирана будет участвовать в пятом Каспийском саммите.

    Отмечается, что по результатам встречи пройдет церемония подписания совместных документов, после чего лидеры сделают заявления для журналистов, передает ТАСС.

    Основным итогом саммита, как планируется, станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой продолжалась более 20 лет.

    Автор: Дана Балан
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