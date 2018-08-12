Два вертолета и спасатели МЧС тушат крупный пожар в горах Крыма

Симферополь, 12 августа. В горах Крыма в районе урочища городского округа Ялта между Крымским и Ялтинским заповедниками бушуют сильные пожары. По информации департамента по лесному хозяйству Минэкологии региона, площадь природного пожара уже возросла до 80 га.

В настоящее время с огнем борются спасатели МЧС и вертолеты Ми-8 в количестве двух единиц. Вскоре к ним присоединится третий вертолет, который вылетел из Ростова-на-Дону. Огнеборцы работают по фронту очага пожара, при этом в районе пожара сейчас жаркая погода и сильная задымленность. Кроме того, имеется сложность с забором воды для тушения, поскольку ближайший источник воды находится в 2 км от места пожара.

Напомним, около 2,5 тысячи жителей эвакуированы в испанской провинции Валенсия, где бушуют сильные пожары.