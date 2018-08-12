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Новороссия
В Донбассе задержан россиянин, снимавший на телефон позиции ВСУ
Общество
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    В Донбассе задержан россиянин, снимавший на телефон позиции ВСУ

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    В Донбассе задержан россиянин, снимавший на телефон позиции ВСУ

    Киев, 12 августа. Украинские солдаты задержали в Донбассе гражданина Российской Федерации, который снимал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свой смартфон. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил Украины в социальной сети Facebook.

    «Одиннадцатого августа военнослужащими одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержан мужчина, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон​​​. Задержанным оказался гражданин России», — следует из сообщения.

    Как рассказал сам задержанный, он прибыл на Украину с целью туризма. Но киевских военных заинтересовало то, что он приехал из Сургута, а в качестве достопримечательностей выбрал позиции подразделений ВСУ, которые он фиксировал на свой телефон, говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что, судя по опубликованным в Сети фото паспорта так называемого россиянина, он является уроженцем Донецкой области.

    В настоящее время фотоматериалы изучают эксперты компетентных органов.

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года объявили о старте военной операции против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Урегулирование ситуации на юго-востоке Украины также решается на площадке Минска, однако Киев регулярно нарушает минские соглашения и обстреливает территории республик Донбасса.

    Автор: Дана Балан
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