Мадуро рассказал, где могут скрываться организаторы покушения на него

Москва, 12 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что некоторые подозреваемые в покушении на него могут скрываться в Перу. Об этом он рассказал в эфире государственного телевидения.

«Часть преступников, террористов направились в Перу, пытаясь спрятаться и найти какую-либо защиту», — заявил он.

Лидер Венесуэлы призвал власти Перу поймать злоумышленников и выдать их Каракасу. По его словам министерство иностранных дел страны уже ведет контакты с перуанскими властями.

Ранее власти Венесуэлы заявили, что организаторы покушения могут якобы скрываться в США и Колумбии. Однако сейчас Мадуро не верит, что американский лидер Дональд Трамп будет укрывать на территории своей страны преступников, хотя, добавил он, один из дронов был активирован в Майами.

Напомним, покушение на Мадуро было совершено 4 августа во время парада в столице Венесуэлы. Несколько дронов с взрывчаткой направились к трибуне, где находился президент страны. В результате происшествия семеро гвардейцев получили ранение.