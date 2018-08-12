Меню
Весь мир
Мадуро рассказал, где могут скрываться организаторы покушения на него
Общество
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковушек в Кузбассе
Следующая новость
Загрузка...

    Мадуро рассказал, где могут скрываться организаторы покушения на него

    61

    Мадуро рассказал, где могут скрываться организаторы покушения на него

    Москва, 12 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что некоторые подозреваемые в покушении на него могут скрываться в Перу. Об этом он рассказал в эфире государственного телевидения.

    «Часть преступников, террористов направились в Перу, пытаясь спрятаться и найти какую-либо защиту», — заявил он.

    Лидер Венесуэлы призвал власти Перу поймать злоумышленников и выдать их Каракасу. По его словам министерство иностранных дел страны уже ведет контакты с перуанскими властями.

    Ранее власти Венесуэлы заявили, что организаторы покушения могут якобы скрываться в США и Колумбии. Однако сейчас Мадуро не верит, что американский лидер Дональд Трамп будет укрывать на территории своей страны преступников, хотя, добавил он, один из дронов был активирован в Майами.

    Напомним, покушение на Мадуро было совершено 4 августа во время парада в столице Венесуэлы. Несколько дронов с взрывчаткой направились к трибуне, где находился президент страны. В результате происшествия семеро гвардейцев получили ранение. 

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.