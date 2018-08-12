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Россия
Эскадрилья «Крокодилов» появится на авиабазе на Урале
Общество
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    Эскадрилья «Крокодилов» появится на авиабазе на Урале

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    Эскадрилья «Крокодилов» появится на авиабазе на Урале

    Екатеринбург, 12 августа. Ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» будут поставлены военным летчиками авиационной базы армейской авиации в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении Центрального военного округа.

    Согласно приведенным данным, к 1 декабря 2018 года пройдет переформирование авиационной базы в бригаду армейской авиации. Ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» впервые поступят на вооружение военных летчиков. В сообщении ЦВО отмечается, что будет создана эскадрилья данной авиатехники. 

    Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что во втором квартале текущего года в российские войска было поставлено более 600 новых единиц вооружения и специальной техники.  

    Ми-24 является первым по распространенности ударным вертолетом в мире (произведено более 3500 шт.), тогда как занимающего второе место AH-64 Apache — около 2000 шт.

    Автор: Тимур Румянцев
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