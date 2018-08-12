Меню
Политика
Модернизированные Су-25СМ поступят на базу ВКС РФ в Киргизии
Общество
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковушек в Кузбассе
Следующая новость
Загрузка...

    Модернизированные Су-25СМ поступят на базу ВКС РФ в Киргизии

    241

    Модернизированные Су-25СМ поступят на базу ВКС РФ в Киргизии

    Бишкек, 12 августа. Усовершенствованные штурмовики Су-25СМ до конца текущего года поступят на вооружение российской авиационной базы «Кант», расположенной в Киргизии. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

    По имеющимся данным, ожидается, что до конца нынешнего года на авиабазу Воздушно-космических сил РФ «Кант» поступят новые модернизированные штурмовики Су-25СМ.

    Военные летчики празднуют в воскресенье профессиональный праздник — 106-летие со дня создания Военно-воздушных сил Российской Федерации.

    Напомним, с октября 2003 года на территории Киргизии дислоцирована российская авиационная база «Кант». На ее вооружении находятся штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-8МТВ.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.