Модернизированные Су-25СМ поступят на базу ВКС РФ в Киргизии

Бишкек, 12 августа. Усовершенствованные штурмовики Су-25СМ до конца текущего года поступят на вооружение российской авиационной базы «Кант», расположенной в Киргизии. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

По имеющимся данным, ожидается, что до конца нынешнего года на авиабазу Воздушно-космических сил РФ «Кант» поступят новые модернизированные штурмовики Су-25СМ.

Военные летчики празднуют в воскресенье профессиональный праздник — 106-летие со дня создания Военно-воздушных сил Российской Федерации.

Напомним, с октября 2003 года на территории Киргизии дислоцирована российская авиационная база «Кант». На ее вооружении находятся штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-8МТВ.