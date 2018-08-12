Принципами не торгуем: Клинцевич поддержал жесткий ответ Шойгу на антироссийский выпад Германии

Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил Германии, чем заканчиваются разговоры с нашей страной с позиции силы. Шойгу дал резкую отповедь в ответ на заявление министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала к «более жесткому курсу в отношениях с Россией». Российский министр подчеркнул, что Москва не приемлет давления и диктата.

«Спросите у дедушек, каково это — разговаривать с Россией с позиции силы, — заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24». — Они, наверно, смогут вам рассказать».

С министром обороны РФ полностью согласен член Совета Федерации Франц Клинцевич. По мнению сенатора, вся российская история показывает, что разговор с нашей страной с позиции силы или при помощи санкций — невозможен.

«Наш министр обороны всем дал понять, что политика диктата, политика разговора с позиции «хозяев», которые определяют, как остальным жить и дышать, давно показала свою несостоятельность, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Шойгу просто напомнил этим господам историю: те, кто не учит историю, не помнит ее уроки — всегда попадают в очень сложное положение, и это чревато для них большими и очень серьезными последствиями».

Франц Клинцевич напомнил, что Россия — страна с древней богатой историей, которая неоднократно отражала нападения неприятеля.

«Напомню, наш Смоленск в пять раз старше, чем Соединенные Штаты Америки — один только город Смоленск! — подчеркнул сенатор. — Поэтому, когда нам пытаются диктовать какие-то условия, могу еще раз повторить то, что сказал министр обороны Сергей Шойгу: Россию невозможно поставить на колени и заставить делать то, что кому-то хочется, а не то, что выгодно нам. У России для того, чтобы противостоять любому давлению, есть все: ресурсы, люди, территория, наука, достойное современное оружие».

Свои размышления сенатор подытожил прямым обращением к западным партнерам России.

«Господа, давайте жить дружно, договариваться, а все международные вопросы решать только с позиции взаимовыгодных условий для всех. Россия ни своей территорией, ни своим суверенитетом, ни своими принципами не торгует и их не меняет», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Сергей Шойгу, комментируя в эфире телеканала «Россия 24» недружественное заявление министра обороны ФРГ, выразил свое удивление, что власти этой страны позволяют себе воинственные антироссийские выпады.

«После всего, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести не надо бы выступать по этому поводу», — отметил Шойгу, предложив «спросить у дедушек», к чему приводят разговоры с Россией с позиции силы.

В то же время Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта к взаимовыгодному партнерству со странами Запада.