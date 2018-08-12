NASA запустило космический аппарат для изучения Солнца

Вашингтон, 12 августа. NASA запустило автоматическую станцию Parker Solar Probe, которая создана для изучения Солнца. В космическое путешествие ее вывела тяжелая ракета-носитель «Дельта-4» (Delta IV), стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал.

Оснащенный научными приборами зонд должен доставить американским ученые новые данные о процессах, происходящих в солнечной атмосфере, которые имеют важнейшее значение для жизни на Земле.

Во время полета Parker Solar Probe будет наблюдать, как энергия и тепло движутся через солнечную корону, сможет взять образцы внешних слоёв атмосферы и измерить параметры частиц солнечного ветра.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства создало новое состояние вещества в космосе.