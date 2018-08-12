Меню
Весь мир
NASA запустило космический аппарат для изучения Солнца
Общество
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковушек в Кузбассе
Следующая новость
Загрузка...

    NASA запустило космический аппарат для изучения Солнца

    54

    NASA запустило космический аппарат для изучения Солнца

    Вашингтон, 12 августа. NASA запустило автоматическую станцию Parker Solar Probe, которая создана для изучения Солнца. В космическое путешествие ее вывела тяжелая ракета-носитель «Дельта-4» (Delta IV), стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал.

    Оснащенный научными приборами зонд должен доставить американским ученые новые данные о процессах, происходящих в солнечной атмосфере, которые имеют важнейшее значение для жизни на Земле. 

    Во время полета Parker Solar Probe будет наблюдать, как энергия и тепло движутся через солнечную корону, сможет взять образцы внешних слоёв атмосферы и измерить параметры частиц солнечного ветра.

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства создало новое состояние вещества в космосе.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.