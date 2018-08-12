Более 100 человек погибли при штурме боевиками афганского города Газни

Москва, 12 августа. Более 100 человек погибли и 130 пострадали в результате столкновения боевиков радикального движения «Талибан»1 (запрещена в России) с правительственными силами Афганистана в Газни, сообщает телеканал 1TV.

По информации телеканала, среди погибших 13 мирных жителей и 90 силовиков. Отмечается, что боевики радикального движения также понесли потери.

Телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе в пятницу сообщил, что «Талибан» начал штурм Газни. В заявлении боевиков говорится, что они пытаются проникнуть в город с нескольких направлений. В связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами Афганистана и боевиками трассу Кабул — Ганзи перекрыли.

Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан» идет в Афганистане. Радикалы ранее овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города. Отмечается, что в регионе также усилилось влияние террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.