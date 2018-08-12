В ДНР сообщили об одном погибшем горняке из-за прорыва воды на шахте в Снежном

Донецк, 12 августа. Затопление горной выработки из-за прорыва воды случилось на угледобывающем предприятии в городе Снежное, расположенном на востоке Донецкой народной республики, в результате происшествия погиб человек. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ДНР.

«Прорыв воды произошел 11 августа в 21.55 (время совпадает с московским — Прим.ФАН) в Снежном в артели по добыче угля на наклонной горной выработке», — следует из сообщения.

В ведомстве уточнили, что в артели находились четыре человека. В 05.20 на поверхность земли было поднято тело погибшего горняка 1986 года рождения.

В настоящее время судьба второго шахтера неизвестна, спасатели ищут мужчину.

Напомним, накануне в Снежном на угледобывающем предприятии в результате несчастного случая погибли двое человек.