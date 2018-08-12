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Политика
Вперед к глупости и за ее пределы: Джим Керри отреагировал на планы Трампа создать космические войска США
Политика
Вперед к глупости и за ее пределы: Джим Керри отреагировал на планы Трампа создать космические войска США
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    Вперед к глупости и за ее пределы: Джим Керри отреагировал на планы Трампа создать космические войска США

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    Вперед к глупости и за ее пределы: Джим Керри отреагировал на планы Трампа создать космические войска США

    Вашингтон, 12 августа. Канадо-американский актер и комик Джим Керри с иронией отреагировал на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о формировании космических войск Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter, добавив к записи забавный шарж.

    «Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед к глупости и за ее пределы!» — написал 56-летний Керри.

    К записи актер добавил карикатуру, на которой запечатлены действующий глава США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс в скафандрах с надписью «Космические силы».

    Напомним, ранее посольство Российской Федерации в Вашингтоне с юмором прокомментировало заявление американского вице-премьера Майка Пенса о планах США создать космические войска.

    Накануне в Штатах объявили о формировании военного космического министерства страны к 2020 году. Главной задачей создания такого ведомства является, по словам Пенса, «лидерство в космосе» и нежелание Вашингтона уступать Москве и Пекину.

    Автор: Дана Балан
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