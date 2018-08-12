Вперед к глупости и за ее пределы: Джим Керри отреагировал на планы Трампа создать космические войска США

Вашингтон, 12 августа. Канадо-американский актер и комик Джим Керри с иронией отреагировал на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о формировании космических войск Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter, добавив к записи забавный шарж.

«Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед к глупости и за ее пределы!» — написал 56-летний Керри.

Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond!!! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9 — Jim Carrey (@JimCarrey) August 10, 2018

К записи актер добавил карикатуру, на которой запечатлены действующий глава США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс в скафандрах с надписью «Космические силы».

Напомним, ранее посольство Российской Федерации в Вашингтоне с юмором прокомментировало заявление американского вице-премьера Майка Пенса о планах США создать космические войска.

Накануне в Штатах объявили о формировании военного космического министерства страны к 2020 году. Главной задачей создания такого ведомства является, по словам Пенса, «лидерство в космосе» и нежелание Вашингтона уступать Москве и Пекину.