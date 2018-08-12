Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

Лондон, 12 августа. Ушел из жизни родившийся на Тринидаде Видиадхар Сураджпрасад Найпол, который является британским лауреатом Нобелевской премии по литературе. О кончине писателя рассказала его супруга. Как отметила женщина, жизнь Найпола была «полна удивительного творчества».

Как сообщает Press Association, Найполу было 85 лет.

«Би-Би-Си» также информирует, что Найпол получил Нобелевскую премию за «непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято».

Самыми известными произведениями писателя стали такие романы, как «Излучина реки», «В подвешенном состоянии», «Территория тьмы», «Дом для мистера Бисваса».

За роман «В подвешенном состоянии» Найпол стал лауреатом Букеровской премии, в 1993 году — первым лауреатом Литературной премии Дэвида Коэна.

Напомним, ранее в Москве на 100-м году жизни скончался скульптор, Народный художник СССР Николай Никогосян.