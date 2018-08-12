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Восемь человек погибли в результате крушения самолета в Индонезии
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    Восемь человек погибли в результате крушения самолета в Индонезии

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    Восемь человек погибли в результате крушения самолета в Индонезии

    Москва, 12 августа. На востоке Индонезии разбился самолет модели PAC750. По информации агентства «Синьхуа», жертвами крушения стали восемь человек.

    Обломки воздушного судна было обнаружены утром в воскресенье в округе Оксибил провинции Папуа. Как сообщили в министерстве транспорта Индонезии, одному человеку удалось выжить.

    СМИ также сообщают, что авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, владельцем которого является частная компания Dimonim Air. В тот момент он пролетал над провинцией Папуа.

    Согласно информации агентства Kyodo, эта территория считается опасным регионом для полетов из-за быстро меняющихся погодных условий. 

    Напомним, ранее сообщалось, что в Иркутской области совершил жесткую посадку открытый самолет По-2. В результате случившегося пострадали несколько человек.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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