Восемь человек погибли в результате крушения самолета в Индонезии

Москва, 12 августа. На востоке Индонезии разбился самолет модели PAC750. По информации агентства «Синьхуа», жертвами крушения стали восемь человек.

Обломки воздушного судна было обнаружены утром в воскресенье в округе Оксибил провинции Папуа. Как сообщили в министерстве транспорта Индонезии, одному человеку удалось выжить.

СМИ также сообщают, что авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, владельцем которого является частная компания Dimonim Air. В тот момент он пролетал над провинцией Папуа.

Согласно информации агентства Kyodo, эта территория считается опасным регионом для полетов из-за быстро меняющихся погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иркутской области совершил жесткую посадку открытый самолет По-2. В результате случившегося пострадали несколько человек.