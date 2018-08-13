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Сирия: футбольные клубы Хасаки провели товарищеский матч в честь побед САА
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    Сирия: футбольные клубы Хасаки провели товарищеский матч в честь побед САА

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    Сирия: футбольные клубы Хасаки провели товарищеский матч в честь побед САА

    Дамаск, 13 августа. Общество спортивного союза в провинции Хасака провело товарищеский матч между местными футбольными клубами во славу побед Сирийской арабской армии (САА). Спортивное мероприятие прошло на стадионе Тишрин в административном центре провинции, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    Ожидается, что обе команды достигнут премьер-лиги путем активной подготовки, упорству и решимости добиться лучших результатов. Выход в премьер-лигу позволит обеим командам восстановить репутацию двух клубов Хасаки.

    Достижения и победы сирийской правительственной армии в военной операции против боевиков очень важны для сирийского народа. Только благодаря героизму сирийских военных многие жители САР сейчас живут в безопасности и спокойствии. Возвращение спортивных мероприятий в провинцию Хасака стало символом начала стабильной жизни в регионе. Стоит отметить, что несколько дней назад сирийские войска освободили от боевиков две сирийские провинции — Даръа и Эль-Кунейтру.

    В распоряжении ФАН оказалось видео с мероприятия:

    В конце июля в городе Камышлы также прошел первый в этом году спортивный фестиваль, в рамках которого подростки занимались боевыми искусствами, играли в баскетбол, теннис и другие подвижные игры.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о проведении театрального представления в провинции Хасака. Впервые после затяжного военного конфликта в провинции прошел спектакль для всей семьи. На мероприятии присутствовало много детей — с подрастающей аудиторией активно взаимодействовали актеры, играющие на сцене.

    Напомним, что часть провинции Хасака находится под управлением курдских формирований, входящих в состав «Демократических сил Сирии» (SDF). Другая часть остается под контролем Сирийской арабской армии.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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