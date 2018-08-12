МОК может оставить Олимпийские игры без хоккея

Цюрих, 12 августа. Глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель сообщил о возможных нововведениях в мужском хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом написал комментатор TSN Горд Миллер в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Согласно данным источника, у Международного олимпийского комитета (МОК) есть на сегодняшний день четыре варианта проведения хоккейного турнира.

1. Провести зимние Игры с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

2. Матчи пройдут без участия игроков НХЛ.

3. Хоккей будет проводиться идентично олимпийскому футбольному турниру, где возраст спортсменов не превышает 23 лет.

4. Исключить хоккейный турнир на Играх.

Отметим, что игроки заокеанской лиги участвовали в Олимпийских играх с 1998 по 2014 годы.

На данный момент в НХЛ не прокомментировали заявления относительно участия своих игроков на Олимпиаде в Пекине.