Граждане России не пострадали при сходе с рельсов поезда в Монголии

Улан-Батор, 12 августа. Граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Монголии. Об этом в воскресенье заявили в российском посольстве в Улан-Баторе.

«Мы связывались с руководством улан-баторской железной дороги, которая является оператором всех поездов, по их информации, иностранцев на этом поезде не было, российских граждан тоже», — сообщил источник.

Собеседник отметил, что данная информация предварительная, однако «с большой долей вероятности» она соответствует действительности, передает РИА Новости.

Напомним, пассажирский поезд сошел с рельсов в юго-восточной части Монголии, в результате происшествия несколько человек пострадали. По имеющейся информации, в поезде на момент инцидента находились 328 человек.

ЧП произошло в воскресенье утром примерно в 07.30 по местному времени. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства инцидента.