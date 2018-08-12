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Граждане России не пострадали при сходе с рельсов поезда в Монголии
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    Граждане России не пострадали при сходе с рельсов поезда в Монголии

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    Граждане России не пострадали при сходе с рельсов поезда в Монголии

    Улан-Батор, 12 августа. Граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Монголии. Об этом в воскресенье заявили в российском посольстве в Улан-Баторе.

    «Мы связывались с руководством улан-баторской железной дороги, которая является оператором всех поездов, по их информации, иностранцев на этом поезде не было, российских граждан тоже», — сообщил источник.

    Собеседник отметил, что данная информация предварительная, однако «с большой долей вероятности» она соответствует действительности, передает РИА Новости.

    Напомним, пассажирский поезд сошел с рельсов в юго-восточной части Монголии, в результате происшествия несколько человек пострадали. По имеющейся информации, в поезде на момент инцидента находились 328 человек.

    ЧП произошло в воскресенье утром примерно в 07.30 по местному времени. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства инцидента.

    Автор: Дана Балан
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