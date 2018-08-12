Донбасс: три населенных пункта ДНР попали под обстрелы ВСУ

Донецк, 12 августа. Территория Донецкой народной республики за минувшие сутки два раза подвергалась обстрелам со стороны украинской армии. Об этом сообщает в воскресенье Донецкое агентство новостей.

Согласно приведенным данным, ВСУ выпустили 11 боеприпасов по району села Сосновское на юге ДНР и поселку Старомихайловка на западной окраине Донецка.

Кроме того, утром в воскресенье под минометный обстрел попал населенный пункт Ленинское. По словам руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, силовики выпустили шесть мин калибра 120 мм, а также сделали три выстрела из РПГ и еще три из СПГ.

Украинские власти в апреле 2014 года начали боевую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.