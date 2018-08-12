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«Планета содрогнулась от разоблачения»: в России иронично отреагировали на обвинения в организации беспорядков в США
Политика
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    «Планета содрогнулась от разоблачения»: в России иронично отреагировали на обвинения в организации беспорядков в США

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    «Планета содрогнулась от разоблачения»: в России иронично отреагировали на обвинения в организации беспорядков в США

    Вашингтон, 12 августа. Член Палаты представителей американского Конгресса Томас Гарретт заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) уверено, что Москва якобы причастна к произошедшим в 2017 году беспорядкам в Шарлоттсвилле. Россияне в соцсетях отреагировали на новые обвинения в организации беспорядков в США.

    Гарретт признался, что несколько месяцев назад был на закрытом брифинге ФБР и узнал, что в ведомстве допускают возможность российского «вмешательства» в американском Шарлоттсвилле, передает CNN.

    «Я спросил, связано ли вмешательство России с раздуванием «пожара» происходящего в Шарлоттсвилле. Мне ответили, что да», — заявил он.

    По его словам, «вмешательство» России заключается в том, чтобы настраивать американцев друг против друга и «подорвать доверие к западным демократиям».

    Россияне в социальных сетях остро восприняли появление нового факта российского «вмешательства» в дела США. Пользователи отметили, что США постоянно обвиняют Россию во всем, в том числе и в своих грехах.

    «И все-таки Россия виновата в линчевании негров», — написал комментатор. 

    «Ах! Да что же они всех по себе-то судят? Мир больше и разнообразнее материка, зажатого между двух океанов», — добавил другой.

    Пользователи пошутили, что живущие афроамериканцы на самом деле ими не являются, они — переодетые сотрудники спецслужб РФ.

    «Все негры там были не негры , а переодетые сотрудники КГБ. Спецгрим. Планета содрогнулась от очередного разоблачения», — иронично ответил комментатор. 

    Комментаторы также предположили, что паранойя не просто пришла в США, а по-настоящему расцвела в стране. Кроме того, по мнению россиян, единственное, что способно объединить американцев, — это страх и внешний враг. 

    «И вот она пришла, и расцвела паранойя», — написал комментатор.

     «Похоже, единственное, что объединяет США, — это страх и внешний враг», — объяснил комментатор. 

    Пользователи также сравнили американскую политику с украинской, отметив, что у жителей этих стран много общего — они в любой ситуации обвиняют Россию. 

    «Они как украинцы, теперь любой несогласный — агент Кремля, любой протест проплачен Кремлем, и вообще в любой ситуации обвиняйте Кремль. Общая деградация политики на лицо. Фильм «Идеократия», скорее всего, документальный», — считает пользователь. 

    Напомним, в августе прошлого года в Шарлоттсвиле произошли столкновения националистов с их противниками. Городские власти ввели режим ЧС из-за происходящего. В результате беспорядков погибли несколько человек.

    Автор: Дарья Смолина
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