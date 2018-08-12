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Минобороны рассекретило документы о подвигах летчиков в Великой Отечественной войне
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    Минобороны рассекретило документы о подвигах летчиков в Великой Отечественной войне

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    Минобороны рассекретило документы о подвигах летчиков в Великой Отечественной войне

    Москва, 12 августа. Оборонное ведомство России разместило в социальной сети Facebook архивные документы об истории отечественной авиации и подвигах пилотов во времена Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

    В материале показали копию проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, который был написан под диктовку Иосифа Сталина, о бомбардировке Москвы Третьего рейха в самом начале войны.

    Кроме того, были размещены документы с деталями героических действий пилотов-штурмовиков, имена которых ранее были засекречены и не афишировались. Речь идет о младшем лейтенанте Владимире Гуляеве, который смог нанести тяжелый удар врагу и посадить разрушенный самолет на одно уцелевшее шасси.

    Согласно информации департамента, отдельно в статье говорится о летчице Екатерине Зеленко, которая менее чем за шесть месяцев войны выполнила свыше 40 удачных боевых вылетов. Она сумела совершить воздушный таран и была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

    Также Минобороны рассекретило уникальные аналитические документы о долговечности самолетов, моторов, авиационного вооружения и специального оборудования.

    Автор: Дана Балан
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