«Без суда, без следствия»: в Киеве призвали лишать гражданства «схвативших триколор» украинцев
Киев, 12 августа. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» Юрий Береза призвал лишать гражданства схвативших российский триколор украинцев. Об этом он заявил в интервью Obozrevatel.
«Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, они должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия, без ничего», — заявил он.
По его словам, на это не нужно тратить время украинских судов. Кроме того, он уточнил, что есть люди, которые получили российские паспорта сознательно, но скрытно, и ими должны заняться спецслужбы. Также, добавил он, в отношении украинцев, которых якобы заставили выступать против Киева и принимать гражданство России, должно проводиться расследование.
Напомним, Крым стал частью России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Однако в Киеве по-прежнему считают полуостров «своей» территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители приняли решение о воссоединении Крыма с Россией демократическим путем, и референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».