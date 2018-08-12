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Политика
В США считают, что Россия «затягивает» конфликт в Донбассе
Политика
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    В США считают, что Россия «затягивает» конфликт в Донбассе

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    В США считают, что Россия «затягивает» конфликт в Донбассе

    Вашингтон, 12 августа. Специальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер в своем микроблоге социальной сети Twitter заявил, что российская сторона якобы «способствует затягиванию конфликта в Донбассе, блокируя наблюдательные миссии на границе России и Украины».

    Волкер считает, что российская сторона «игнорирует все усилия мирового сообщества по установлению мира на юго-востоке Украины» и не позволяет представителям ОБСЕ наблюдать за ситуацией на границе между государствами. Именно так он отреагировал на опубликованный в Сети ролик ОБСЕ, на котором якобы российский военный транспорт пересекает украинскую границу.

    В США считают, что Россия «затягивает» конфликт в Донбассе

    Напомним, на протяжении всего времени с начала конфликта на юго-востоке Украины российская сторона выступала за его скорейшее завершение. Москва не имеет никакого отношения к ситуации в Донбассе, РФ неоднократно подчеркивала, что это внутренние дела другого государства.

    Украинские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается также на минской площадке, однако Киев регулярно нарушает все договоренности, обстреливая территории республик Донбасса.

    Автор: Дана Балан
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