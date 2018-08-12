Разъяренный автомобилист разнес гараж пострадавшего в ДТП пешехода в Кузбассе

Кемерово, 12 августа. Дорожный конфликт произошел в селе Куртуково Кемеровской области между местными жителями в субботу, 11 августа. Федеральное агентство новостей публикует видео происшествия.

Водитель автомобиля Audi сбил местного жителя и протащил его примерно два метра. При падении мужчина разбил лобовое стекло иномарки. После этого из автомобиля вышел водитель и члены его семьи и стали разбираться в случившемся, обвиняя в дорожно-транспортном происшествии пешехода, который, как они считают, «лез под колеса».

После выяснения отношений разъяренный водитель отправился к себе за трактором. В это же время его супруга продолжала выяснять отношения, оскорблять пострадавшего в ДТП мужчину. Спустя несколько минут на место конфликта прибыл трактор, который сначала пытался сбить мужчину, а затем ковшом разнес гараж пострадавшего.