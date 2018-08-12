Сирия: РФ за сутки зафиксировала 24 нарушения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

Дамаск, 12 августа. Российские наблюдатели в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировали 24 случая нарушения режима прекращения боевых действий, турецкие — ни одного. Об этом в воскресенье говорится в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации.

#Сирия

Информационный бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев (12 августа 2018 г.)https://t.co/x30657rlfS pic.twitter.com/Li3TzZHkXC — Минобороны России (@mod_russia) August 12, 2018

В военном ведомстве сообщили, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная​​​.

Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали 24 случая стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама. Анкара заявила об отсутствии нарушений, следует из документа Минобороны России.

Также уточняется, что на протяжении дня российский Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в провинции Алеппо. В общей сложности было выдано 650 продовольственных пакетов.