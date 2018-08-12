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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 24 нарушения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама
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    Сирия: РФ за сутки зафиксировала 24 нарушения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

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    Сирия: РФ за сутки зафиксировала 24 нарушения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

    Дамаск, 12 августа. Российские наблюдатели в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировали 24 случая нарушения режима прекращения боевых действий, турецкие — ни одного. Об этом в воскресенье говорится в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации.

    В военном ведомстве сообщили, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная​​​.

    Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали 24 случая стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама. Анкара заявила об отсутствии нарушений, следует из документа Минобороны России.

    Также уточняется, что на протяжении дня российский Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в провинции Алеппо. В общей сложности было выдано 650 продовольственных пакетов.

    Автор: Дана Балан
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